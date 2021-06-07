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Валентина Летяк |

В Україні збільшать територію трьох міст: яких і на скільки

Миргород

В Україні планують збільшити територію трьох міст – Миргорода, Іллінців та Соснівки. Профільний Комітет парламенту рекомендує Верховній Раді ухвалити проекти відповідних постанов.

Планується збільшення території Миргорода Полтавської області (№5487), Іллінців Вінницької області (№5489) та Соснівки Львівської області (№5491). Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити проекти відповідних постанов.

Зокрема межі Миргорода Миргородського району Полтавської області збільшать на 1 398,91 га, тобто загальна територія міста становитиме 4 265,05 га.

Іллінці Вінницького району Вінницької області розширять на 2 326 га – до 3 106 га.

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А Соснівка Червоноградського району Львівської області стане більшою на 102,5924 га. Загальна площа міст становитиме 300,5924 га.

Кабмін схвалив відповідні постанови на початку травня.

Новий розподіл на райони

17 липня Верховна Рада ухвалили новий розподіл на райони в рамках реформи децентралізації в Україні.

Зокрема, нардепи підтримали проект постанови про ліквідацію 490 районів і створення 138 нових.

Фото: myrgorod.pl.uа

Джерело: Верховна Рада

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