Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Антирекорд на Дніпропетровщині та Львівщині – в Україні більшає хворих на Covid-19

На Дніпропетровщині за добу 90 нових хворих на коронавірус. Це антирекорд для регіону від початку пандемії. На Буковині та Івано-Франківщині масово хворіють медики. А от на Рівненщині зменшилася кількість нових інфікованих.

На Львівщині +39 хворих на коронавірус. Це рекордна цифра за весь час карантину. Докладніше про ситуацію з коронавірусом в Україні дивіться у сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що пенсіонери штурмують банки в регіонах, щоб зняти гроші з карток.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

МОЗ назвало області України, де діти найчастіше хворіють на Covid-19
МОЗ назвало області України, де діти найчастіше хворіють на Covid-19
Температурний скринінг та стихійна торгівля: як працюють ринки у Києві
Температурний скринінг та стихійна торгівля: як працюють ринки у Києві
Інтерпайп передав медикам Новомосковська 5 кисневих концентраторів
Інтерпайп передав медикам Новомосковська 5 кисневих концентраторів
Як правильно використовувати антисептик: поради інфекціоніста
Як правильно використовувати антисептик: поради інфекціоніста
У Криму за добу 40 людей захворіли на Covid-19
У Криму за добу 40 людей захворіли на Covid-19
Кабмін відновив роботу пункту пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею
Кабмін відновив роботу пункту пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею
Комаровський сказав, коли буде друга хвиля Covid-19 в Україні і як підготуватися
Комаровський сказав, коли буде друга хвиля Covid-19 в Україні і як підготуватися
Карантин в Україні: що відбувається 6 травня (КАРТА)
Карантин в Україні: що відбувається 6 травня (КАРТА)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка