Антирекорд на Дніпропетровщині та Львівщині – в Україні більшає хворих на Covid-19

На Дніпропетровщині за добу 90 нових хворих на коронавірус. Це антирекорд для регіону від початку пандемії. На Буковині та Івано-Франківщині масово хворіють медики. А от на Рівненщині зменшилася кількість нових інфікованих.

На Львівщині +39 хворих на коронавірус. Це рекордна цифра за весь час карантину. Докладніше про ситуацію з коронавірусом в Україні дивіться у сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що пенсіонери штурмують банки в регіонах, щоб зняти гроші з карток.

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