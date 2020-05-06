Антирекорд на Днепропетровщине и Львовщине — в Украине все больше больных Covid-19

На Днепропетровщине за сутки 90 новых больных коронавирусом. Это антирекорд для региона с начала пандемии. На Буковине и Ивано-Франковщине массово болеют медики. А вот в Ровенской области уменьшилось количество новых инфицированных.

На Львовщине +39 больных коронавирусом. Это рекордная цифра за все время карантина. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине смотрите в сюжете.

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