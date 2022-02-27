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Факти / Відео / Україна

Багато киян ховаються у метро: яка вона, ніч у метрополітені

Олена Баранова Відеоредактор

Багато киян і днюють, і ночують у метро. Саме станції метрополітену вважаються одними з найбезпечніших укриттів. Деякі станції були переповнені, ночували у метро і наші журналісти й редактори – і вони зібрали матеріал.

Рух потягів тимчасово зупинили. Але станції столичного метрополітену відчинені цілодобово. Адже поки війна триває – це надійне бомбосховище і дуже сподіваюся, що лише тимчасове. Україна і весна переможе.

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