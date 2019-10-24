Без інтернету та мобільного зв’язку: як живе село в ущелині гір на Закарпатті

Закарпатське село Стригальня за вісім кілометрів від райцентру. В ущелині між гір живуть півтисячі людей. Там ні асфальту, ні стаціонарних телефонів, ні інтернету, навіть мобільний зв’язок не ловить. Діджиталізація, держава в смартфоні – для місцевих звучить як фантастика.

Аби просто зателефонувати, треба щоразу підійматися на найвищу гору – а це майже кілометр в один бік.

Сільський фельдшерсько-акушерський пункт уже чотири роки без лікаря. Облік пацієнтів медсестра веде вручну. Про телемедицину, коли фахівці з області чи столиці онлайн консультують пацієнтів у селах, там чули, але як воно працює – не уявляють.

Школярі інтернет вивчають у теорії – жоден з комп’ютерів у класі інформатики не підключений до всесвітньої мережі, а директорка використовує свій комп’ютер як друкарську машинку.

Мобільні оператори встановлювати вежу тут не збираються – не перспективно, а провайдерам не вигідно – село віддалене, користувачів мало. Переконували кілька років, насилу вмовили на 100 абонентів.

Читайте: Не доїздить швидка і пожежна. Як живуть високогірні села Мариничі та Петраші

У селі Шелудьківка на Харківщині місцева поштарка каже, що швидше пішки рознести листи, ніж відправити електронною поштою. В селі Скрипаї, що в 50 кілометрах від Харкова, інтернет теж ледь жевріє.

В Україні без інтернету 6 млн жителів – це понад 19 тис. сіл. В міністерстві цифрових технологій кажуть: покрити всю країну широкосмуговим інтернетом – задача номер один, і вже за 2-3 роки планують повністю реалізувати програму. Та кращий зв’язок люди відчують вже навесні – для цього уряд підпише меморандум про співпрацю з операторами і продаватиме їм ліцензії на спеціальний діапазон.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Закарпатті селяни самотужки полагодили міст.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.