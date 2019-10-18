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Факти / Відео / Україна

Терпець увірвався! На Закарпатті селяни самотужки полагодили міст

На Закарпатті майже всі автомобільні мости потребують ремонту. Кілька з них – аварійні і можуть впасти будь-якої миті. Переправи зведені понад півстоліття тому, за старими технологіями, не відповідають нинішнім будівельним нормам та не розраховані на сучасне навантаження.

Травнева повінь донищила бетонний міст у гірському селі Котельниця. З уцілілих плит будівельники облаштували тимчасову переправу. Селяни просять звести їм нову переправу, адже до них не може дістатися навіть пожежна машина.

Роботи розпочали одразу після повені. Гроші на проектно-кошторисну документацію виділили з обласного бюджету. Підрядник звів основу мосту з одного боку. На закінчення робіт треба понад 10 млн грн. Половина суми надійшла з держбюджету кілька днів тому.

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Жителі села Торунь свій зруйнований міст відбудували самотужки. Дерев’яна переправа від частих повеней прогнила і наприкінці серпня розвалилася. На допомогу влади люди чекали півтора місяця, але марно. Тож місцевий лісник привіз тридцять кубометрів лісу, селяни встановили міцні високі бруси і настелили на них дошки. Тепер там проїде навіть вантажівка.

Саморобна переправа працюватиме недовго – дерев’яні опори старі й гнилі. Селяни роками просили владу збудувати їм міцний міст. Він коштує півтора мільйона гривень. Та таких грошей у сільському бюджеті немає.

Усього в області є майже 1240 мостів. Щоб їх привести до ладу треба мільярди гривень. Та на такі гроші Закарпаття й не сподівається і просить від держави на наступний рік хоча б 150 млн грн. на капітальний ремонт кількох мостів на дорогах державного значення.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що унікальні розвідні мости Миколаєва потребують ремонту.

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