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Чому Німеччина може не визнати Голодомор геноцидом

Німеччина, швидше за все, не визнає Голодомор 30-х років геноцидом українського народу.

Напередодні комітет Бундестагу обговорив на відкритому засіданні відповідну петицію. Вона набрала 56 тис. підписів – на шість тис. більше за необхідний мінімум. Тепер комітет має ухвалити рішення. І воно, за прогнозами, буде негативним – через позицію німецького МЗС.

Читайте: Парламенту Німеччини пропонують визнати Голодомор в Україні – петиція

При цьому аргументи суто технічні. Депутати та експерти кажуть – справжня причина в тому, що просто не хочуть дратувати Росію.

До слова, скільки українців померло під час Голодомору.

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