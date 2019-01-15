Чим запам’ятався і за що вбили мера Гданська Павла Адамовича

Поляки не можуть оговтатися від трагічної загибелі мера міста Гданська Павла Адамовича. Він керував містом з кінця 90-х і був дуже популярним серед співвітчизників. Коли після завданих ножових поранень Адамовича оперували, сподіваючись врятувати йому життя, поляки стояли в чергах, щоб здати для нього кров на переливання. Тепер вони у чергах, щоб покласти квіти та запалити свічку у пам’ять про нього.

Польща в жалобі – людей приголомшила смерть мера. В різних містах країни відбуваються поминальні мітинги, до символічних меморіалів люди несуть квіти та запалюють свічки.

У Варшаві відсьогодні – триденна жалоба. У Гданську її оголосять у день похорону, дату якого рідні загиблого поки не назвали.

53-річний Адамович помер напередодні в лікарні від ножових поранень, завданих нападником просто на сцені під час доброчинного концерту.

Затриманий поліцією на місці зловмисник – 27-річний Стефан Вілмонт – житель Гданська, який має кримінальне минуле та психічні розлади.

Читайте: День похорону мера Гданська стане траурним – президент Польщі

Він заявив, що напад – це помста за катування, яких зазнав у в’язниці, а мер належав до лав партії, що тоді була при владі.

Водночас польські поліцейські затримали ще двох людей: жителя Варшави, який погрожував президенту країни, другий чоловік залякував смертю мерів Познані та Вроцлава.

Поляки вважають, що політична ситуація в країні сприяє розпалу ненависті та ворожнечі.

Адамович керував Гданськом з 98-го, торік за нього проголосували три чверті виборців. Також він запам’ятався як друг України. Часто надавав допомогу нашим співвітчизникам у Польщі.

До слова, смерть мера Гданська: тисячі людей вийшли на акцію пам’яті.

Опубліковано Cічень, 15 в 12:03



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.