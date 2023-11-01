Дагестан – это второй Сектор Газа: реакция главных раввинов на погром в аэропорту

Мир решительно осудил дикие антисемитские волнения в аэропорту Махачкалы. Разъяренная толпа искала евреев среди пассажиров прибывшего из Израиля самолета. Останавливали автомобили вблизи аэропорта. Впоследствии сотни людей прорвались на аэродром, началась потасовка с полицейскими. Это следствие политики Кремля, потому что сам Путин, его приспешники и московские пропагандисты годами сеют ненависть к евреям и украинцам, говорят ведущие мировые эксперты. Кровавый же диктатор в привычной манере снова цинично лжет и обвиняет всех, кроме себя, мол антисемитскими погромами в Дагестане руководили с Запада и из Украины.

Видео погромов на Кавказе, в частности в Махачкале, за последние сутки облетело все мировые медиа и социальные сети. Толпа разъяренных местных жителей со штурмом ворвалась в аэропорт и стремилась к расправе над евреями, прилетевшими рейсом Тель-Авив — Махачкала.

В результате беспорядков пострадало не менее 20 человек. Ненависть, которую проявили в российской республике, повергла в шок евреев всего мира, и еще больше их сплотила, говорит главный раввин Украины.

Произошедшее в Дагестане он называет чистым фашизмом и нацизмом.

– То, что вчера было в Махачкале – это нацизм и фашизм, и это было в России. Они пытаются как-то сейчас это завуалировать, отмыться. Нет, толпа хотела истребить евреев. Эта толпа осталась там, и я не знаю, как оттуда будут эвакуироваться евреи. Такое может вспыхнуть в любом месте, – говорит главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Джонатан Спайер, израильский журналист уверен — весь этот новый виток антисемитизма напрямую связан с конфликтом на Ближнем Востоке. Наблюдается досадная закономерность.

Конечно, злосчастная российская пропаганда приложила максимум усилий, чтобы разжечь ненависть к евреям не только в своей республике. Москва десятилетиями культивировала среди россиян чувство ненависти к другим народам. Последние заявления Путина, Лаврова и многих кремлевских пропагандистов только подливали масла в очаг антисемитизма. Журналист Сергей Ауслендер говорит, что подобные погромы в отношении евреев казались нереальными в 21 веке. Однако, западная пресса вынуждена признать: ненависть к евреям достигла невиданного уровня за десятки лет.

И такие вспышки ненависти только начало, говорит Сергей Ауслендер. Особенно это касается российских регионов, которые принято называть национальными окраинами. А пока главные раввины призывают евреев покинуть Дагестан и, желательно, всю Россию.

— Не думаю, что многие еврейские общественные организации могут безопасно чувствовать себя сейчас в России. Поэтому я надеюсь, что евреи покинут Дагестан как минимум при ближайшем случае, — говорит журналист, эксперт по Ближнему Востоку Джонатан Спайер.

НАТО и Евросоюз осудили российский антисемитизм, который разжигает Кремль. Президент Украины подчеркнул: ситуация в Дагестане – следствие глубинного российского антисемитизма и ненависти к другим народам. Кремль традиционно обвинил внешние силы в провокации, русском антисемитизме и ненависти к другим народам.

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