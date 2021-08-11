ESA шукатиме життя на Юпітері – як тривають останні приготування до польоту

У Європейській космічній агенції (ESA) тривають останні приготування до польоту на Юпітер. Зараз проводять випробування автоматичної станції.

Мета місії – більше дізнатися про найбільшу планету сонячної системи і дослідити супутники Юпітера, де цілком може бути життя.

Європейська космічна агенція провела унікальні випробування автоматичної міжпланетної станції Juice. Апарат помістили у найбільший в Європі вакуумний цех, розташований у Нідерландах.

– Ми можемо змінити конструкцію просто на місці – після кількох годин випробувань, а потім знову помістити апарат на стенд. Таким чином ми можемо покращувати систему і не втрачати час. Ми маємо бути впевнені, що в космосі все працюватиме належно, – сказала Поліна Ревілі, вчена з фізики високих температур.

Всередині цеху відтворили температури від -180 до +250 градусів, оскільки вчені хотіли переконатися, що станція витримає екстремальні умови польоту.

Спочатку станція летітиме до Венери, яка в той момент буде близько до Сонця, а потім вже прямуватиме до Юпітера.

– Ми симулювали тепло, яке випромінює Сонце, адже лише так можна зрозуміти, чи витримає наш апарат, який летітиме поруч із зіркою. Для цього ми встановили низку дуже потужних ламп, які відбиваються у 121 дзеркалі, – розповів Едуардо Бернар, менеджер з випробувань Європейської космічної агенції.

Запуск Juice запланований на 2022 рік, а у місце призначення апарат прибуде у 2029 році.

Очікується, що він проведе близько чотирьох років за вивченням атмосфери і магнітосфери Юпітера.

До речі, на поверхні суворі умови – шторми та блискавки дуже потужні, а сама планета у 317 разів більша за Землю.

– Цей проект нас дуже надихає, адже ми зможемо вивчити Юпітер у деталях. І головне – дізнаємося, чи можливе життя на планетах такого типу, які ми називаємо газовими гігантами. Також дослідимо супутники – Європу, Ганімед та Калісто – і з’ясуємо, чи є на них вода під поверхнею, – повідомив Олів’є Вітасс, вчений Європейської космічної агенції.

Попередні місії виявили, що саме на крижаних супутниках Юпітера є підземні океани – води там може бути більше, ніж на Землі.

Окрім цього, виявили і водяну пару в атмосфері, тому там цілком може бути життя, хоча б на рівні мікробів. Задовольнити цікавість вчених коштувало європейській космічній агенції €850 млн.

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