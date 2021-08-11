ESA будет искать жизнь на Юпитере — как идут последние приготовления к полету

В Европейском космическом агентстве (ESA) проходят последние приготовления к полету на Юпитер. Сейчас проводят испытания автоматической станции.

Цель миссии — больше узнать о самой большой планете солнечной системы и исследовать спутники Юпитера, где вполне может быть жизнь.

Европейское космическое агентство провело уникальные испытания автоматической межпланетной станции Juice. Аппарат поместили в крупнейший в Европе вакуумный цех, расположенный в Нидерландах.

— Мы можем изменить конструкцию прямо на месте — после нескольких часов испытаний, а затем снова поместить аппарат на стенд. Таким образом мы можем улучшать систему и не терять время. Мы должны быть уверены, что в космосе все будет работать должным образом, — сказала Полина Ревили, ученый по физике высоких температур.

Внутри цеха воссоздали температуры от -180 до +250 градусов, поскольку ученые хотели убедиться, что станция выдержит экстремальные условия полета.

Сначала станция будет лететь к Венере, которая в тот момент будет близко к Солнцу, а потом уже направится к Юпитеру.

— Мы симулировали тепло, которое излучает Солнце, ведь только так можно понять, выдержит ли наш аппарат, который будет лететь рядом со звездой. Для этого мы установили ряд мощных ламп, которые отражаются в 121 зеркале, — рассказал Эдуардо Бернар, менеджер по испытаниям Европейского космического агентства.

Запуск Juice запланирован на 2022 год, а в место назначения аппарат прибудет в 2029 году.

Ожидается, что он проведет около четырех лет за изучением атмосферы и магнитосферы Юпитера.

Кстати, на поверхности суровые условия — штормы и молнии очень мощные, а сама планета в 317 раз больше Земли.

— Этот проект нас очень вдохновляет, ведь мы сможем изучить Юпитер в деталях. И главное — узнаем, возможна ли жизнь на планетах такого типа, которые мы называем газовыми гигантами. Также исследуем спутники — Европу, Ганимед и Каллисто — и выясним, есть ли на них вода под поверхностью, — сообщил Оливье Витасс, ученый Европейского космического агентства.

Предыдущие миссии обнаружили, что именно на ледяных спутниках Юпитера есть подземные океаны — воды там может быть больше, чем на Земле.

Кроме этого, обнаружили и водяной пар в атмосфере, поэтому там вполне может быть жизнь, хотя бы на уровне микробов. Удовлетворить любопытство ученых стоило Европейскому космическому агентству €850 млн.

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