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Факти ICTV. Спорт (02.04.2021)

Найактуальніші спортивні події 2 квітня: футбольні клуби української Прем’єр-Ліги поновлять поєдинки після перерви на матчі збірних; Еліна Світоліна припиняє виступи на тенісному тисячнику в Маямі; переможець регулярної першості УХЛ Донбас впритул наблизився до фіналу плей-оф; Крішітану Роналду опинився в епіцентрі скандалу під час відбіркового матчу футбольної збірної Португалїі проти Сербії.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 1 квітня.

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