Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ще чотири життя забрала пожежа на Луганщині, тепер загиблих від великого вогню дев’ятеро; понад 4 тис. нових хворих на коронавірус зафіксували в Україні; за добу 11 обстрілів і один поранений воїн – бойовики застосовують гранатомети; медустановам катастрофічно бракує грошей на лікування хворих на коронавірус.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.