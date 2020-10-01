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Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ще чотири життя забрала пожежа на Луганщині, тепер загиблих від великого вогню дев’ятеро; понад 4 тис. нових хворих на коронавірус зафіксували в Україні; за добу 11 обстрілів і один поранений воїн – бойовики застосовують гранатомети; медустановам катастрофічно бракує грошей на лікування хворих на коронавірус.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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