Факти ICTV – Випуск 12:45 (07.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бійці з передової у проміжках між обстрілами передають вітання українським жінкам; по Україні щонайменше сім людей з підозрою на коронавірус; у Китаї після спалаху коронавірусу підприємства почали відновлювати роботу; 40-метровий динозавр став зіркою австралійського фестивалю повітряних куль.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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