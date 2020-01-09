Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.01.2020. У спецвипуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні оголошено день жалоби, а президент закликає світ долучитися до розслідування катастрофи українського літака в Ірані; через обстріли українських позицій російськими найманцями на фронті поранено троє наших вояків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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