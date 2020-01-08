Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.01.2020. У спецвипуску програми Факти ICTV дивіться: уже відомі імена всіх загиблих в авіакатастрофі Boeing компанії МАУ в Ірані. Серед них – 11 українців; у Тегерані розшифровують чорні скриньки з Boeing. Україна вимагає публічного розслідування. Експерти ж назвали ще одну можливу версію; Апеляційний суд залишив Яну Дугарь під домашнім арештом, але дозволив переїхати до поручительки у Київ.

Дивіться також спецвипуск Фактів ICTV за 15:45.

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