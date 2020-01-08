Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.01.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 08.01.2020. У спецвипуску програми Факти ICTV дивіться: уже відомі імена всіх загиблих в авіакатастрофі Boeing компанії МАУ в Ірані. Серед них – 11 українців; у Тегерані розшифровують чорні скриньки з Boeing. Україна вимагає публічного розслідування. Експерти ж назвали ще одну можливу версію; Апеляційний суд залишив Яну Дугарь під домашнім арештом, але дозволив переїхати до поручительки у Київ.

Дивіться також спецвипуск Фактів ICTV за 15:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Спецвипуск 15:45 (08.01.2020)
Факти ICTV – Спецвипуск 12:45 (08.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (30.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.12.2019)
Факти ICTV – Спецвипуск 23:00 (29.12.2019)
Факти ICTV – Спецвипуск 21:00 (29.12.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка