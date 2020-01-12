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Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.01.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 12.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: по 200 тис. грн. від України отримають родичі загиблих в авіакатастрофі в Ірані; мовчання іранської влади щодо причин авіакатастрофи українського літака спричинило протести в країні; в зоні ООС напруга не спадає.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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