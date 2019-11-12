Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: не продавати землю в турборежимі – під Парламентом масовий мітинг, а в середині гарячі дискусії; російські найманці тримають напругу на фронті – 16 обстрілів за добу. З нашого боку є поранені; імпічмент дедалі ближче: вже від завтра у Конгресі США почнуться відкриті слухання у справі Дональда Трампа.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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