Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.04.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зберігається позитивна динаміка тих, хто помер та вилікувався від коронавірусу; температурний скринінг на в’їздах до столиці відтепер обов’язковий; у парламенті позачергове засідання.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45
2020-04-16
Теги: Факти 12.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.