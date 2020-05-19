Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні найменша кількість нових хворих на коронавірус за травень, у восьми областях не зафіксували жодного нового випадку; протягом тижня запрацюють громадський транспорт, метро, дитсадки і спортзали; про що Гордон розпитував терориста Гіркіна і в чиїх інтересах діяв.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.