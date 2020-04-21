Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: через спалах коронавірусу Пачаїв закривають; штучний інтелект простежить за тими, хто на обсервації. Як в Україні та світі контролюють дотримання правил ізоляції; понад два десятки вулиць планують відремонтувати цього року в столиці; хто забруднює річку Уди на Харківщині і чому в небезпеці вся східна територія України; останні новини з фронту; американська нафта подешевшала до нуля та яких збитків завдала пожежа на Житомирщині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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