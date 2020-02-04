Факти ICTV – Випуск 15:45 (04.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: заявки на дешеві кредити вже подали десятки тисяч підприємців; урядовці у програмі Свобода слова розповіли, що змінилось у квитанціях за газ; чи виявили коронавірус в українців, які прибули з Китаю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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