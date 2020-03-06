Факти ICTV – Випуск 15:45 (06.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій на вибухівці підірвалась машина з нашими військовими; Україна готується до нового обміну полоненими; Зеленський втрутився у конфлікт Укрзалізниці і Крюківського вагонобудівного заводу; у Верховній Раді міністри розповіли про стратегію розвитку країни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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