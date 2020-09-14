Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні майже 2,5 тис. нових інфікованих коронавірусом, у деяких регіонах та в Києві посилюють карантин; уряд направив до парламенту проект бюджету на наступний рік; у Білорусі масовий мітинг закінчився черговими арештами, Лукашенко ж подався до Кремля на зустріч з Путіним.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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