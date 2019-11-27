Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Нафтогаз знову виграв суд у Газпрому, російський монополіст має заплатити ще більше; уряд виділив гроші на зарплатні борги та виплати полоненим; в Албанії вже 28 жертв землетрусу, але сотні людей ще шукають під завалами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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