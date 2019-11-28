Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Одесі в одному місці сталося кілька ДТП; на передовій троє поранених; Литва підтримала Україну у вимогах до Apple, компанія мусить змінити приналежність Криму на мапах; фонд Олени Пінчук та компанія Durex зібрали гроші на мобільні клініки для віл-позитивних діток.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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