Факти ICTV — Випуск 15:45 (03.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: В Україні сьогодні з офіційним візитом президент Туреччини Реджеп Ердоган; комусь підвищена зарплата, а комусь півставки чи навіть чверть. Сьогодні медикам почали виплачувати підвищені зарплати; вибух газу в житловому будинку в Кропивницькому розслідує комісія Нафтогазу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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