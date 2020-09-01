Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні виявили 2 088 нових випадків коронавірусу; у школах розпочали навчання, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в уряді розуміють, що нині може статися сплеск інфікувань; головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцина від коронавірусу може з’явитися на початку березня 2021 року; в Білорусі анонсували наймасовіший страйк за всю історію країни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (19.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (19.03.2021)
Факти ICTV. Спорт (19.03.2021)
Факти ICTV. Спорт (19.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (18.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (18.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.03.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка