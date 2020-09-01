Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні виявили 2 088 нових випадків коронавірусу; у школах розпочали навчання, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в уряді розуміють, що нині може статися сплеск інфікувань; головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцина від коронавірусу може з’явитися на початку березня 2021 року; в Білорусі анонсували наймасовіший страйк за всю історію країни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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