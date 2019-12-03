Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада ухвалила законопроект про ДБР, дозволивши перезавантажити цей орган; Володимир Зеленський хоче повернути додому українців, які виїхали за кордон на заробітки; в Україні процвітає виробництво сурогатного алкоголю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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