Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій бійці передали жінкам відеопривітання; президент Володимир Зеленський пояснив, чому замінив уряд; у Нідерландах розпочинається масштабний судовий процес у справі збитого літака МН17; українські заводи з переробки вторсировини змушені купувати сміття за кордоном; військові взялися допомагати родинам загиблих на фронті.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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