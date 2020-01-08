Факты ICTV – Выпуск 18:45 (08.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.01.2020. В спецвыпуске программы Факты ICTV смотрите: уже известны имена всех погибших в авиакатастрофе Boeing компании МАУ в Иране. Среди них – 11 украинцев; в Тегеране расшифровывают черные ящики с Boeing. Украина требует публичного расследования. Эксперты же назвали еще одну возможную версию; Апелляционный суд оставил Яну Дугарь под домашним арестом, но позволил переехать к поручительнице в Киев.

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