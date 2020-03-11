Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна входить у режим обережності та превентивності через коронавірус, на три тижні запроваджується карантин у школах, дитсадках і вишах, закриваються кінотеатри та розважальні центри; нові осередки коронавірусу виявили Туреччина, Болівія, Індонезія, Ліван і Панама; перша леді України Олена Зеленська проінспектувала меню однієї з київських шкіл.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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