Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна входить у режим обережності та превентивності через коронавірус, на три тижні запроваджується карантин у школах, дитсадках і вишах, закриваються кінотеатри та розважальні центри; нові осередки коронавірусу виявили Туреччина, Болівія, Індонезія, Ліван і Панама; перша леді України Олена Зеленська проінспектувала меню однієї з київських шкіл.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.03.2020)
Факти ICTV. Спорт (11.03.2020)
Факти ICTV. Спорт (11.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (11.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (11.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (11.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (11.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (11.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (11.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.03.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка