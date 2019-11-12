Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховну Раду взяли в облогу противники і прихильники відкритого ринку землі; Росія удосконалює майстерність в інтернет-тероризмі, інтегруючи в процес навіть наших військових і патріотів; уряд обіцяє за 5 років оновити вагони, пришвидшити колії і відкрити на вокзалах торгові центри.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.