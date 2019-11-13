Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: закон про ринок землі проголосували в першому читанні; двоє військових підірвались на вибухівці; у Конгресі США стартували публічні слухання щодо імпічменту Трампу; прем’єр-міністр їде на Львівщину.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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