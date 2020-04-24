Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вперше за тиждень крива кількості заражених коронавірусом в Україні пішла вниз, за добу 477 нових випадків; лабораторії, де роблять ПЛР-тести на коронавірус, працюють на межі своїх сил, фахівцям не вистачає засобів захисту, а лабораторіям – фахівців; до 40% українських ресторанів після карантину можуть не відкритися.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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