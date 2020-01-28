Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Китаї від вірусу померли 106 осіб, ще 4,5 тис. заразилися, вже офіційно коронавірус підтвердили в Німеччині та Японії; ринок медичного страхування в Україні поки в зародку; чому ми досі ходимо на концерти російських зірок; у Києві на очах виростають надбудови на старих будівлях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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