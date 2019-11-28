Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ціни на газ для оптимістів і песимістів. Із січня українці зможуть самі обирати тарифи; 50 озброєних людей вдерлись на поліграфічне підприємство. Компанія називає це спробою рейдерського захоплення і просить захисту президента; усе заради дітей. Фонд Олени Пінчук і компанія Дюрекс зібрали гроші на мобільні клініки для ВІЛ-позитивних малюків; День подяки і день шалених заторів. Американці долають транспортний колапс, щоб зібратись за столом усією родиною.

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