Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект, який ламає схеми Яценка; Україна б’є рекорди у зборі зерна; жінки в американській армії; у Миколаєві демонтують нелегальні заправки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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