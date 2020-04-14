Факти ICTV – Випуск 21:10 (14.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні та світі позитивна динаміка коронавірусу, країни пом’якшують карантин; коли Україна може послабити обмеження і дозволить бізнесу працювати; пожежу в Чорнобильській зоні Грінпіс називає найнебезпечнішою за весь час.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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