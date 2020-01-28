Факти ICTV – Випуск 21:10 (28.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус розширює географію заражень, зареєстровані нові випадки захворювання; епідемія ГРВІ та грипу в Україні, школи масово закривають на карантин; скандал в Укроборонпромі, хто винен у тому, що броня, яку постачають за державним замовленням, бракована.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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