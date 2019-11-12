Факти ICTV – Випуск 6:45 (12.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: напередодні пізно ввечері НАБУ затримало сімох колишніх та чинних посадовців Національного банку України та VAB Банку; за минулу добу на передовій один поранений, бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових; до нових форм протесту вдалися прихильники від’єднання Каталонії від Мадрида.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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