Факти ICTV – Випуск 6:45 (29.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Київському метрополітені загинув чоловік – відомо, що це людина, яка займається екстремальним катанням на зчепах вагонів; Вірменія та Азербайджан повідомляють про втрати, знищення техніки противника, та захоплення важливих позицій; СБУ перекрила канал постачання контрабанди до однієї з азійських країн.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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