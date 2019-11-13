Факти ICTV – Випуск 7:15 (13.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові подробиці у справі затримання працівниці офісу президента на хабарі. Спільницею Світлани Кондзели, яка за 150 тис. доларів готова була допомогти призначити потрібну людину до НАК Нафтогаз України, виявилася колишня заступниця міністра культури Вікторія Ліснича; через удари російських літаків у Сирії знову гинуть люди.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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