Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 7:15 (13.11.2019)

Факти ICTV останні новини України та світу на 13.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові подробиці у справі затримання працівниці офісу президента на хабарі. Спільницею Світлани Кондзели, яка  за 150 тис. доларів готова була допомогти призначити потрібну людину до НАК Нафтогаз України, виявилася колишня заступниця міністра культури Вікторія Ліснича; через удари російських літаків у Сирії знову гинуть люди.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 21:10 (13.11.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.11.2019)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.11.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.11.2019)
Факти ICTV. Спорт (13.11.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.11.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (13.11.2019)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (13.11.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка