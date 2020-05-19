Факти ICTV – Випуск 7:15 (19.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: із яйцями, гаслами та написами на асфальті напередодні увечері під офіс Дмитра Гордона прийшли кілька десятків людей; за минулу добу на Донбасі маємо трьох поранених захисників; чиновнику часів Януковича, колишньому міністру доходів та зборів Олександру Клименку скасували заочний арешт та запобіжний захід.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.