Факти ICTV – Випуск 7:15 (28.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у зв’язку зі спалахом захворюваності на грип на карантин закривають школи в Одесі; посли країн ЄС підтримали розширення санкцій проти Росії; суд болгарського міста Бургас відправив на 40 днів під варту Олексія Москаленка-Левіна, якого підозрюють в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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