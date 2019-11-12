Факти ICTV – Випуск 7:45 (12.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Сполучені Штати заморожували військову допомогу Україні з політичних причин, – засвідчила у Конгресі помічниця міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лора Купер; у Росії розгорається скандал навколо 63-річного викладача санкт-петербурзького університету, який убив 24-річну аспірантку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.