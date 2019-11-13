Факти ICTV – Випуск 7:45 (13.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уперше за останні три роки президент Білорусі Олександр Лукашенко поїхав до країни Євросоюзу; Євросоюз оголошує війну надлишку побутової техніки. Мета – змінити своєрідні закони ери споживання, коли виробники випускають товари, які дешевше замінити на нові, ніж ремонтувати.

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