Факти ICTV – Випуск 7:45 (19.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже з 1 червня можуть відновити роботу курортні готелі; за резолюцію про незалежне розслідування реального походження коронавірусу голосуватимуть на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я; в Україні протягом тижня запустять громадський транспорт, відкриють метро та дитячі садочки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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