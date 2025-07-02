Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти

Починаючи з 1 липня 2025 року, Пенсійний фонд України відповідатиме за внутрішнє адміністрування соціальних виплат, які отримують громадяни.

Чи було фінансування соціальних виплат у липні, читайте в нашому матеріалі.

Фінансування соціальних виплат у липні: які зміни відбулися

Минулого тижня уряд ухвалив дві постанови, згідно з якими Пенсійному фонду України передаються повноваження з призначення та виплати окремих видів державної допомоги, зокрема й соціальних стипендій.

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Зміни стосуються лише внутрішнього адміністрування, тому всі, хто має право на такі виплати, продовжать їх отримувати без змін.

Розгляд заявок на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування стануть оперативнішими, оскільки будуть повністю цифровізовані і передані до ПФУ.

Крім того, збільшиться кількість місць, куди громадяни можуть звертатися з питань соціальних виплат із держбюджету: тепер подати заяву можна не лише у відділах соцзахисту чи ЦНАПах, а й у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Замість паперових відомостей впроваджується цифровий облік. Після звернення громадянина в будь-який зручний пункт прийому його заявка миттєво передається через онлайн-систему на опрацювання працівнику Пенсійного фонду. Після розгляду кошти автоматично надходитимуть на банківську картку людини в обраному нею банку.

Оцифрування дозволить оперативно реєструвати всі звернення та суттєво пришвидшити їх обробку, а також дасть змогу поступово погасити раніше накопичені заборгованості.

Коли буде фінансування соціальних виплат у липні

За інформацією Пенсійного фонду України, 1 липня розпочалося фінансування липневих виплат:

на оплату лікарняних вже перераховано 78,9 млн грн;

у перший день місяця органи ПФУ надали 46,5 тис. послуг громадянам, які звернулися по допомогу;

початок фінансування пенсійних виплат заплановано на 2 липня.

Джерело : Мінсоцполітики

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