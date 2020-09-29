Факти ICTV – Випуск 7:45 (29.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хворих на коронавірус у світі вже 33,5 млн; у Київському метрополітені загинув чоловік – відомо, що це людина, яка займається екстремальним катанням на зчепах вагонів; Вірменія та Азербайджан повідомляють про втрати, знищення техніки противника, та захоплення важливих позицій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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